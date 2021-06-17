Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç hakkında merak edilenler...
Alattin Aykaç ismi, birçok kişi hakkında şu ana kadar iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedefi olanlar arasında yer alan en son kişidir. Mübariz Mansimov ismi ile gündeme gelen Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç hakkında merak edilenler...
Alaattin Aykaç kimdir?
Alaattin Aykaç 1975 yılında Karabük'te dünyaya geldi.
Üniversiteden mezun olduktan sonra uluslararası deniz ticareti yapan bir şirkette işe başladı.
Daha sonraki yıllarda bu şirketlerde üst düzey görevlerde bulundu.
2012-2013 yılları arasında Petkim Petrokimya Holding A.Ş'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bulundu.
2010-2012 yılları arasında Beşiktaş JK yönetim kurulu üyeliği yaptı.
2015-2019 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.