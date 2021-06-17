Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç hakkında merak edilenler...

Alattin Aykaç ismi, birçok kişi hakkında şu ana kadar iddialarda bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in hedefi olanlar arasında yer alan en son kişidir. Mübariz Mansimov ismi ile gündeme gelen Alaattin Aykaç kimdir? Alaattin Aykaç hakkında merak edilenler...