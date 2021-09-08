Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı

Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Selçuklu Sultanı III. Alaaddin Keykubat tarafından Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'e Uç Beyi Beratı gönderilmesiyle ilgili temsili program düzenledi.

Çeşitli ziyaretler gerçekleştirmek için Konya'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın katılımıyla Alaaddin Cami avlusunda gerçekleştirilen program öncesi Sultanlar Türbesi'nde nöbet değişimi gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Mehmet Ali Hacı Gökmen, Türkiye Selçuklu Devleti ile Osmanlı Beyliği arasındaki ilişkiyi anlatan bir konuşma yaptı.

Programda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a da günün anısına berat takdim edildi. Cumhurbaşkanı Tatar, "Biz, 1571 yılında Kıbrıs'ı fetheden Osmanlı'nın torunlarıyız. Biz, aynı milletin aynı soyundan gelen insanlarıyız. Verilen bu çok anlamlı hediyeyi Kuzey Kıbrıs halkı adına alıyorum. Türk milleti devletler kurmuş, devletler yönetmiş. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş. Doğu Akdeniz'de de bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bunun değerini bilen, bunun anlamını bilen biri olarak hakkımızı, hukukumuzu korumak bilinciyle buradayım. Tabi ki bu görevi yürütürken de ana vatanımız Türkiye ile tamamen uyum içinde ve ulusal menfaatlerimizin, milli çıkarlarımızın doğrultusunda en iyi şekilde geleceğe hazırlanma anlayışı içindeyiz." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından berat gönderme programının icra edilmesinin ardından Konya'dan yola çıkan berat, Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nde törenle teslim alınacak.

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Düm Tek Tek Serdar Ortaç
Spor Umut Meraş Ozan Tufan Çağdaş Atan Okay Yokuşlu Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Alaaddin Keykubat'ın Beratı Konya'dan Söğüt'e Yola Çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 08:41:44. #1.14#

title