Alaaddin Çevresi'deki çalışmalar devam ediyor Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle başlatılan Alaaddin Tepesi çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışmalarının, normalleşme süreciyle kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle başlatılan Alaaddin Tepesi çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışmalarının, normalleşme süreciyle kaldığı yerden devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, salgın öncesinde sürdürdüğü birçok projeye tedbir amaçlı ara vermek zorunda kalındığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Alaaddin Tepesi çevresi dış cephe sağlıklaştırma projesinin de bunlardan biri olduğunu aktardı.

Alaaddin Tepesi çevresindeki iş yerlerinin dış kısımlarının iyileştirilmesi çalışmalarına normalleşme süreciyle yeniden başladıklarını ifade eden Altay, şunları kaydetti:

"Konya'nın her zaman destekçisi olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa sürede bu projeyi tamamlayarak Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaları Selçuklu başkenti Konya'ya yakışır bir hale getirmeyi arzu ediyoruz."

Açıklamada, proje kapsamında ilk etapta 12 binada 60 bağımsız bölümün, ikinci etapta ise 40 binanın cephe rehabilitasyonunun, bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde yürütüleceği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA