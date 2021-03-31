"Alaaddin Cephe Sağlıklaştırma Çalışmaları" devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alaaddin Tepesi çevresindeki binalarda tarihi dokuya uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alaaddin Tepesi çevresindeki binalarda tarihi dokuya uygun olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen dış cephe sağlıklaştırma çalışmalarını inceledi.

Altay, proje tamamlandığında Konya'nın görkemli tarihine uygun bir caddeye kavuşacağını belirtti.

Bölgenin Alaaddin Camisi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese ile Konya'nın "en önemli" turizm akslarından birisini oluşturduğunu dile getiren Altay, "Ama binaların mevcut yapıları, tabela kirliliği ve görüntü kirliliği ile artık Konya'yı temsil etmekten çok uzaktı. İlk etapta Kültürpark ve İnce Minare arasındaki 12 binanın cephe sağlıklaştırma işlemleri tamamlandı. Şu anda İnce Minareli Medrese'den başlayıp eski belediyeye kadar olan 40 binanın cephe iyileştirme çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah burası tamamlandığında Türkiye'nin en güzel sokak sağlıklaştırma, cephe iyileştirme projelerinden birisi olacak." diye konuştu.

Cephe çalışmasıyla doğalgaz, elektrik, su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerini de gözden geçirdiklerini aktaran Altay, projeyi yılın ikinci yarısında bitirmeyi planladıklarını söyledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da, "Alaaddin Tepesi'nin etrafı hiç olmadığı kadar görkemli, güzel olacak. Şunu iddialı şekilde söyleyebilirim: Türkiye'nin en iyi sokak sağlıklaştırma ve cephe rehabilitasyonu olarak örnek olarak gösterilen bir proje şu anda Konya'da uygulanıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat