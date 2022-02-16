Alaaddin Çakıcı'ın yeğeni saldırıya uğradı - Haberler
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Alaaddin Çakıcı'ın yeğeni saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alaaddin Çakıcı'ın yeğeni saldırıya uğradı

Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, dün gece Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradı.

Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, dün gece Cevizlibağ'da silahlı saldırıya uğradı.

Edinilen bilgilere dün gece aracıyla Cevizlibağ'da ilerleyen Alaaddin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan açılan ateşle bacağından yaralanan Çakıcı, kendi imkanları ile İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Cerrahi Servisi'ne gitti. Hayati tehlikesi bulunmayan Çakıcı'nın tedavisine devam edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cevizlibağ, 3. Sayfa, Haberler

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