Alaaddin Caddesi'ndeki binalar tarihi dokuya uygun hale getiriliyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürüttüğü Alaaddin Tepesi çevresindeki binaların dış cephe iyileştirmesinde ikinci etap çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı.

Yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, proje tamamlandığında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binaların Selçuklu başkenti Konya'ya yakışır hale geleceğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İller Bankası hibesiyle yürütülen projenin ikinci etap çalışmalarının devam ettiğini aktaran Altay, "Konya'nın turizmi açısından bu projeyi çok önemsiyoruz. Şehre gelen misafirlerimiz Mevlana Müzesi'nden sonra bu bölgeyi geziyor. Biz de binaların mevcut yapılarını yenileyip tabela kirliliğini ortadan kaldırarak bölgeyi kente yakışır bir hale getirmek için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin ilk etabında Kültürpark ile İnce Minareli Medrese arasında bulunan 12 binanın dış cephesinin yenilendiğini, şu anda da İnce Minare'den eski belediyeye kadar olan 40 binanın cephe iyileştirme çalışmalarının yüzde 80 oranında tamamlandığını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çalışmalar tamamlandığında Alaaddin Caddesi'ndeki tüm binalar Selçuklu başkentine uygun hale gelecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Konya'nın yarınlarının daha güzel olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

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AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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