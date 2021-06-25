Ala Luiza'nın talebini Başkan Işık gerçekleştirdi

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, annesi Brezilyalı babası Türk olan 9 yaşındaki Ana Luiza Ferreira Reis'in, kendisi ile tanışma arzusunu yerine getirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, annesi Brezilyalı babası Türk olan 9 yaşındaki Ana Luiza Ferreira Reis'in, kendisi ile tanışma arzusunu yerine getirdi.

İş gereği 3 yıldır Kütahya'da yaşayan, aslen Bursalı olan Haldun Kaya, Brezilyalı eşi Adriana Montello Ferreira ve 9 yaşındaki kızı Ana Luiza Ferreira Reis'in Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile tanışma isteğini Kütahya Belediyesine iletti. Başkan Işık, kendisi ile tanışmak isteyen Ana Luiza Ferreira Reis'in talebini geri çevirmedi ve makamında ağırladı. Brezilya'da Macap şehrinde yaşayan aile, iş sebebiyle 3 yıldır Kütahya'da yaşıyor. Aileyi makamında ağırlayan Başkan Işık, kendisi ile tanışmak isteyen Reis'in, merak ettiği soruları cevapladı. Başkan Işık ile sohbet eden Reis, çocuk gözüyle Kütahya'da olmasını istediği taleplerini Başkan Işık'a iletti.

Kütahya'nın güzel tarihi bir kent olduğunu dile getiren Haldun Kaya, ailesi ile birlikte Kütahya'da olmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Işık, aileye ziyaret için teşekkür ederken kız çocuğu Ana Luiza Ferreira Reis'e oyuncak bebek hediye etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı