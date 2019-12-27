Al-Zawiya'da Hafter'ın hava saldırısında 2 ölü
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Al-Zawiya'da Hafter'ın hava saldırısında 2 ölü

Libya'daki Halife Hafter güçleri ülkenin kuzeybatısında bulunan Al-Zawiya'da düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

27.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:41

'daki güçleri ülkenin kuzeybatısında bulunan Al-Zawiya'da düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil yaralandı.

Libya'da Halife Hafter güçlerine ait savaş uçakları Trablus'un yaklaşık 45 km batısında bulunan Al-Zawiya şehrine vurdu. Pazar yerine gerçekleştirilen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Bölgede bulunan eczane ve dükkanlarda hasar meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: Al-Zawiya'da Hafter'ın hava saldırısında 2 ölü
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