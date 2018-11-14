Beşiktaş, Burak Yılmaz İçin Trabzonspor'a Tolgay Arslan'ı Önerecek

Beşiktaş Yönetimi ve teknik heyetle yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı idareciler, Medipol Başakşehir maçının devre arasında etli pilav yiyerek, Teknik Direktör Şenol Güneş'in hışmına uğrayan tecrübeli oyuncuyu devre arasında göndermeye hazırlanıyor.

TAKIMDA KALMASI ÇOK ZOR

Yönetim kurulu kısa süre içinde barış sağlanmaması durumunda Tolgay'ı ara transferde ya bonservisiyle ya da takas yoluyla takımdan göndermeyi planlıyor.

Daha önce Fenerbahçeli Ozan Tufan ile takası konuşulan Tolgay'ın, Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ile takas edilmesinin de gündeme gelebileceği ileri sürüldü. Siyah-beyazlı yönetimin sezon başında da transferi gündeme gelen golcü oyuncu Burak Yılmaz için Karadeniz ekibine takas önerisinde bulunabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ SATMAYA DA SICAK BAKIYOR

Düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe gitmeye sıcak bakan Tolgay'la yolları ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle birlikte almak isteyen bir kulüp çıkarsa, önceliği bu ekibe verecek.