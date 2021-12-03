Al Sani ile Macron iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Al Sani ile Macron iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri görüştü

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Al Sani ile Macron iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri güçlendirmeyi ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Al Sani ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron başkent Doha'da bir araya geldi.

Emirlik Divanı'nda görüşen Al Sani ile Macron, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerini ve ortak çıkarlara uygun şekilde ekonomi, yatırım, savunma, güvenlik, eğitim ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin yollarını masaya yatırdı.

Ayrıca ikili bölgedeki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak önemi haiz meselelerde de görüş alışverişinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başta terörle mücadele, Lübnan krizi, Libya seçimleri ve İran nükleer dosyası olmak üzere çeşitli konuları görüşmek üzere iki günlük Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Katar'a ulaştı. Macron'un yarın da Suudi Arabistan'a gitmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuştu: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title