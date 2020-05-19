Al-Khelaifi, futbol dünyasındaki en güçlü 50 isimden biri gösterildi Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı ve beIN Media Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, France Football tarafından futbol dünyasındaki en güçlü isimlerden biri olarak gösterildi.

Paris Saint-Germain (PSG) Kulübü Başkanı ve beIN Media Group Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi, France Football tarafından futbol dünyasındaki en güçlü isimlerden biri olarak gösterildi. France Football'un yayınladığı "Futbol Dünyasındaki En Güçlü 50 İsim" başlıklı listede, Nasser Al-Khelaifi zirvede yer alıdı. Listede Al-Khelaifi'nin yanı sıra, FIFA Başkanı Gianni Infantino, teknik direktörler Pep Guardiola, Jürgen Klopp ve Zinedine Zidane, oyuncular Neymar, Lionel Messi ve Muhammed Salah gibi isimler yer alıyor. Kaynak: AA