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Al Jazira'da gözler Abdurrahman Al Ameri'de

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, korona virüs etkileri sonrasında gençleştirme operasyonuna gidiyor.

Al Jazira'da gözler Abdurrahman Al Ameri'de
20.06.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:05

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira, korona virüs etkileri sonrasında gençleştirme operasyonuna gidiyor. Kaleyi 22 yaşındaki file bekçisi Abdurrahman Al Ameri'ye emanet etmek isteyen Al Jazira, bu isme gelen teklifler üzerine beklemeye geçti. Ameri ise Avrupa hedefi için Türkiye'de oynamak istiyor.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Jazira, korona virüs sonrasında takımda gençleştirme operasyonu yapmayı planlıyor. Maliyetli isimlerin yerine genç futbolcularla yola devam etmeyi düşünen ekip, kaleyi de genç file bekçisi Abdurrahman Al Ameri'ye teslim etmeyi planlıyor. Ancak 22 yaşındaki kaleciye bazı Avrupa ekiplerinden gelen teklifler üzerine de Al Jazira yönetimi kararsız. Norveç, İsveç gibi İskandinav ülkelerinden bu ismi kadrosuna katmak isteyen ekiplerin teklifleri sonrasında karar verme aşamasına geçecek olan Al Jazira ekibi, Abdurrahman Al Ameri'yi kadrosunda tutmayı hedefliyor. Al Ameri, önümüzdeki sezon takımında kalmak istese de bir sonraki sezon yurt dışında oynamak istiyor. Genç eldivenin gönlünde yatan ülke ise Türkiye. Türk takımlarında forma giymenin, Avrupa'ya gitmeyi daha kolay kıldığını söyleyen Ameri, "Türkiye'de oynarsam, kısa sürede Major liglerden birine transfer olabilirim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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