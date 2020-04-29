Al Jazeera televizyonunda ilk defa bir haber bülteni evden yayınlandı
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Al Jazeera televizyonunda ilk defa bir haber bülteni evden yayınlandı

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarihinde ilk defa evden haber yayını yaptı.

Al Jazeera televizyonunda ilk defa bir haber bülteni evden yayınlandı
29.04.2020 00:44 | Son Güncelleme: 29.04.2020 00:44

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarihinde ilk defa evden haber yayını yaptı.

Al Jazeera'nın Twitter hesabında yer alan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalanan spikerlerden Zeynelabidin Tevfik iyileşmesinin ardından, evinden akşam haber bültenini sundu. Tevfik, bunun Al Jazeera'nın kurulduğu tarih olan 1996'dan bu yana evden yayını yapılan ilk haber bülteni olduğunu ifade etti.

Tevfik, 17 Nisan'da, yurt dışına gerçekleştirdiği bir ziyaret dönüşünde kendisinde semptom görülmesi üzerine karantinaya girdiğini duyurmuştu.

Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği Katar'da, toplam 11 bin 921 vaka kaydedildi, iyileşen hasta sayısı ise 1134 oldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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