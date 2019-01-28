Al Jazeera: İran Ulusal Kripto Para Birimi Planlarını Duyuracak

– Al Jazeera, İran'ın gelecek hafta kendi ulusal kripto para birimini piyasaya sürmek üzere hazırladığı planları açıklayacağını öne sürdü.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, söz konusu ulusal kripto para birimi gelecek hafta İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek olan ve bu yıl "Blockchain Devrimi" temasının ele alınacağı Elektronik Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Konferansı'nda duyurulacak. ABD'nin İran üzerinde uyguladığı ekonomi yaptırımlarının ardından İran Merkez Bankası'nın uluslararası bankacılık ağı Swift'ten çıkarılması ve ABD para birimine erişimin kısıtlanmasının ardından, ülkede ekonomik sıkıntılar baş göstermeye başlamıştı.

Habere göre, aşamalar halinde sunulacak olan söz konusu devlet destekli kripto para birimi ilk aşamada İran'ın resmi para birimi riyale dayalı olacak ve İran merkezli bankalar ile diğer kurumlar arasındaki işlemlerde kullanılacak. Haberde ayrıca, sonraki aşamalarda söz konusu riyal destekli kripto para biriminin halk kullanımına da sunulabileceği belirtildi. - İstanbul

Kaynak: DHA