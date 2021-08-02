Al Jazeera: BAE, Katar'ı terörle ilişkilendirmek için yapımcısı olduğu Hollywood filmini yanlış yönlendirdi
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Al Jazeera: BAE, Katar'ı terörle ilişkilendirmek için yapımcısı olduğu Hollywood filmini yanlış yönlendirdi

Al Jazeera: BAE, Katar'ı terörle ilişkilendirmek için yapımcısı olduğu Hollywood filmini yanlış yönlendirdi
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Katar'ı kötülemek ve terörle ilişkilendirmek" amacıyla yapımcısı olduğu bir Hollywood filmini yanlış yönlendirdiğini belirtti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Katar'ı kötülemek ve terörle ilişkilendirmek" amacıyla yapımcısı olduğu bir Hollywood filmini yanlış yönlendirdiğini belirtti.

Al Jazeera televizyonunda yayımlanan "Ma Hafiye Azam" isimli programda, BAE merkezli "Film Gate Production" ortaklığında çekilen Hollywood yapımı "The Misfits" filmi ele alındı.

Tamamı BAE'nin başkenti Abu Dabi'de çekilen ve Orta Doğu'daki terörle mücadele olaylarının konu alındığı filmde, BAE'li yapım ekibinin, filmin yapım ekibini ikna ettiği; senaryoyu kurgusal bir hikayeden gerçek hayattaki isimlerle ilişkilendirerek Katar aleyhinde siyasi bir bağlama taşıdığı ifade edildi.

Katar'dan "Cezaristan" olarak bahsedilen ve Katarlıların terör örgütlerine destek veren bir halk gibi gösterildiği filmde, eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de şiddeti teşvik eden bir isim olarak yansıtıldığı belirtildi.

Filmin, BAE ordusunun desteği ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid tarafından yönetilen bir şirketin finansmanıyla çekildiği kaydedildi.

BAE makamlarından ya da filmin yapım şirketinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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