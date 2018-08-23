Al Hilal, Gomis İçin Galatasaray'a 6 Milyon Euro Ödeyecek

Galatasaray Kulübü, Bafetimi Gomis transferinde Al Hilal takımından 6 milyon Euro alacak. Sarı-kırmızılı takımın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gomis'in transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bafetimbi Gomis'in transferi konusunda Al-Hilal Saudi Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Al-Hilal Saudi Football Club, şirketimize 6 milyon Euro transfer bedeli ödeyecektir" denildi.

(İHA)