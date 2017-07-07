Al Halife ile Swaraj Telefonda Görüştü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife'nin Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile telefonda görüştüğü bildirildi.



Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Al Halife ile Swaraj'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ile bölgedeki gelişmeler ele alındı.





Görüşmede terörle mücadeleye öncelik verdiklerini belirten Al Halife, terör örgütleri ve onları destekleyenlere karşı tüm ülkelerin çabalarını birleştirmesinin önemini vurguladı.



Swaraj da ülkesinin Bahreyn'in güvenliği ve istikrarına desteğini ifade ederek, bölgede güvenliğin ve barışın sağlanmasını temenni etti.