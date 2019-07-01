Al bayrağı mavi vatanda dalgalandırdılar - KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde dalgıçlar, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla dalışlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Kerpe'de faaliyet gösteren Deniz Yıldızları Spor Kulübü eğitmenleri ve üyeleri, tarihi Ceneviz liman mendireği bölgesine dalış yaptı.

Dalgıçlar, dalışın sonunda su altında Türk bayrakları açtı.

Kulübün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın her yıl 1 Temmuz'da çeşitli etkinliklerle kutlandığını anımsatarak, kendilerinin de bayramı su altında Türk bayrakları açarak kutladıklarını ifade etti.

Türkmen, "Ay yıldızlı bayrağımızı, mavi sularımızın derinliklerinde dalgalandırdık. Bu bizi hem onurlandırdı hem gururlandırdı hem de bayramımızı kutladık." diye konuştu.

Kaynak: AA