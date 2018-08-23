Al Ahli'den Josef de Souza'ya hoş geldin videosu

İSTANBUL,(DHA)

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu Josed de Souza için yeni takımı resmi sosyal medya hesabı üzerinden hoş geldin videosu yayınladı.

Sarı-Lacivertli kulüp, sabah saatlerinde Brezilyalı futbolcunun transferi için Suudi Arabistan ekibiyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmişti.