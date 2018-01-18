Akyüz: "Myk Belgesi Olmayanları Çalıştırmayacağız"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz, "Artık zorunluluk kapsamında olan mesleklerde 'Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK) Belgesi' sahibi olamayan kişileri çalıştıramayacağız. Çalıştırırsak idari para cezası ile karşı karşıya kalacağız" dedi.

Samsun TSO, Mesleki Yeterlilik Kurumu ve TOBB MEYBEM işbirliğinde, "Mesleki Yeterlilik Belgesi" ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonunda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Haluk Akyüz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 81 meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin zorunlu hale geldiğini belirterek, "Her ne kadar bu dışarıdan maliyetli bir husus gibi algılansa da, konuya daha farklı açılardan da bakılması gerektiği kanaatindeyim. Mesleki Yeterlilik Kurumu Belgesi'nin üç önemli ilgilisi bağlamında değerlendirmek gerekmektedir. Bunun birinci ilgilisi belge almak durumunda olan çalışanlar. Yani mesleğini icra ederek geçimini sağlayanlar. Bu belge işinin ehli olduklarına dair ispat niteliğinde olacak. Bu konunun ikinci ilgilisi biz iş adamları. Artık zorunluluk kapsamında olan mesleklerde MYK belgesi sahibi olamayan kişileri yanımızda çalıştıramayacağız. Çalıştırırsak idari para cezası ile karşı karşıya kalacağız. Ancak standart ve seviyeleri tanımlanmış, zorlu sınavlardan geçerek belge almış kişileri istihdam ettiğimizde, işimiz işin ehli kişiler tarafından daha kaliteli ve verimli bir şekilde yapılacak, böylece rekabet gücümüz yükselecek. Üçüncü ilgili ise değerli konuklar, tüketicilerdir. Zorunluluk kapsamında mesleklerde, usta ellerde üretilen ürünler daha iyi işçilikle üretilecek ve daha kaliteli olacaktır" diye konuştu.

Kapsamı genişleyecek

İleride mağduriyetlerin yaşanmamasını önlemek adına ilgili meslek dallarını ilgilendiren herkesi belge almaya karşı duyarlı olmaya davet eden Haluk Akyüz, "Tüketici olarak zorunluluk kapsamındaki sektörlerden biri olan inşaat sektöründe belge almaya hak kazanmış işlerini dört dörtlük bilen demirci, kalıpçı, sıvacı, ısı yalıtımcısı, boyacı, duvarcı, seramik karo kaplamacısı ustaların yaptığı evi mi tercih ederiz, yoksa belgesiz ustaların yaptığı evi mi? Başka bir ifadeyle, MYK belgesi sadece işçinin çalıştırılması hususunda kanuna uygunluk anlamını taşımamaktadır. Aynı zamanda kalite, verimlilik ve güvenlik anlamlarını da ihtiva etmektedir. Bugün 81 meslek dalını ilgilendiren bu konu, önümüzdeki dönemde 161 meslek dalını, akabinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan tüm meslekleri kapsayacaktır. Bu ayrıca, uluslararası bağlamda rekabet edebilirliğimize etki edecek bir konu. O nedenle ilgili herkesin konuya duyarlılık göstermesini bekliyoruz. Gelin hem belge alarak cezai işleme maruz kalmayın ve ayrıca nitelikli iş gücüne katkı sağlayın" şeklinde konuştu.

İş kazaları azalacak

Daha sonra söz alan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya, verilen belgenin, uluslararası geçerliliği, akreditasyonu olan bir belge olduğunu belirtti. Belgenin, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen sınavı belgelendirme kuruluşlarınca teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlara verildiğini belirten Ordukaya, "Mesleki yeterlilik belgeleri özellikle iş sağlığı ve güvenliği noktasında önümüzdeki günlerde veya aylarda, ülkemizde iş kazalarının azalmasına sebep verecek, üretimde ve istihdamda verimliliğin artmasına ve ülkemizin küresel ekonomide ihtiyaç duyacağı nitelikli ve belgeli işgücünün temin edilmesine kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sunum yapıldı

Düzenlenen toplantı da ayrıca, MYK Uzmanı Fatih Bilen, "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu ve MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Faaliyetleri", TOBB MEYBEM adına Genel Müdür Saygın Baban da, TOBB MEYBEM A.Ş. Faaliyetleri ve Tanıtımı" hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Toplantıya ayrıca, Samsun TSO Meclis Başkanı Aydın Özvatan, SGK İl Müdürü Ünay Kaya, İŞKUR Samsun İl Müdürü Haşim Meydan ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN