Akyüz Gümüşçülük Mardin'de ikinci şubesini açtı
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Akyüz Gümüşçülük Mardin'de ikinci şubesini açtı

Akyüz Gümüşçülük Mardin'de ikinci şubesini açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akyüz Gümüşçülük, Mardin'de ikinci şubesini hizmete açtı.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Akyüz Gümüşçülük, Mardin'de ikinci şubesini hizmete açtı.

Mardin'de telkari ve gümüş sanatını sürdüren seçkin mağazalardan olan Akyüz Gümüşçülük, Mardin'de ikinci şubesini vatandaşların hizmetine açtı. Ürünleriyle yurt içi ve yurt dışından rağbet gören Akyüz Gümüşçülük mağazaları sahibi İshak Akyüz, "Korona virüs salgını nedeniyle bütün esnaflar gibi biz de durumdan etkilendik. Ama bu etkilenmenin direncini kırıp yeniden eski günlere dönme temennisi ile yeni mağazamızı açtık. Hedefimiz sadece Mardin'de değil, bölgede ve Türkiye çapından büyümek. Müşterilerimiz ve bizler için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - MARDİN

Akyüz Gümüşçülük Mardin'de ikinci şubesini açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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