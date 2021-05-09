Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta yoğun ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta yoğun ilgi gördü

Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta yoğun ilgi gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Farklı din ve kültürlere sahip insanların tarih boyunca bir arada yaşadığı Mardin'de, işlenen el sanatları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor.

Farklı din ve kültürlere sahip insanların tarih boyunca bir arada yaşadığı Mardin'de, işlenen el sanatları dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Akyüz gümüşçülük tarafından internet üzerinden satışa sunulan gümüş işleme hediyelerde Anneler Günü'nde online satış yoğunluğu yaşandı.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki Akyüz gümüşçülükte Anneler Günü'nde online satış yoğunluğu yaşandı. Pandemiden dolayı satışları internet üzerinden yapan Akyüz gümüşçülüğe yurt içi kadar yurt dışından da yoğun talep var. Akyüz gümüşçülük işletmecisi Efrem Akyüz, son günlerde internet üzerinden satış patlaması yaşadıklarını söyledi. Yurt dışına da ürün gönderdiklerini aktaran Akyüz, "Anneler Günü dolayısıyla internet üzerinden çok sayıda sipariş aldık ve bu durumdan memnunuz. Siparişlerimizi pandemi kurallarına uygun şekilde titizlikle hazırladık ve her siparişe ufak bir hediye de gönderdik. Müşterilerimiz memnuniyetini telefonla veya ürünlerimize puan vererek bizlere ilettiler. Bu arada yurt dışına da satışlarımız oldu. Almanya, Hollanda ve İsveç olmak üzere farklı ülkelerden siparişler aldık" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Eda Ece Cem Yılmaz Barış Murat Yağcı
Spor Muslera Salih Uçan Serdar Aziz Yılmaz Vural Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akyüz gümüş ürünleri Anneler Günü'nde online satışta yoğun ilgi gördü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 15:01:45. #1.16#

title