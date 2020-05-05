Akyurtlular Derneği'nden dayanışma örneği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Akyurtlular Derneği'nden dayanışma örneği

Akyurtlular Derneği'nden dayanışma örneği
05.05.2020 11:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:40

Akyurt'ta halk arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına faaliyetlerini sürdüren Akyurtlular Derneği, korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen ailelere gıda yardımının yanı sıra maddi yardımda bulunuyor.

Akyurt'ta halk arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendirmek adına faaliyetlerini sürdüren Akyurtlular Derneği, korona virüs salgınından ekonomik olarak etkilenen ailelere gıda yardımının yanı sıra maddi yardımda bulunuyor.

Korona virüs salgınının yayılması ile birlikte maddi kayba uğrayan ve geçim zorluğu yaşayanlara bir destekte Akyurtlular Derneği'nden geldi. Yaklaşık 300 üyesi bulunan dernekte üyeler, kendi aralarında topladıkları yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. İlçedeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarının yer aldığı kolilerin yanı sıra 500 TL'ye kadar nakit yardımda da bulunuluyor.

Dernek üyelerinin isteği doğrultusunda gıda ve maddi destekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Dernek Başkanı Sadullah Çiftci, "Korona virüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde ekonomik sorunlara yol açtı. Bu süreçte işini kaybeden, salgın nedeniyle çalışamayan hemşehrilerimize bizlerde bir nebze olsun destekte bulunmak istedik. Mübarek Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu günlerde üyelerimiz tarafından derneğimize yapılan bağışları tek tek ailelerimize ulaştırıyoruz. Böyle zor günlerde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizlere daha da güç veriyor. Bu anlayış toplumumuzun ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor. Bu zor günleri hep birlikte el ele vererek aşacağız" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, tırnaklarındaki değişimden kalp hastası olduğunu anladı
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Haberler
Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası Haberler
Türkiye'de normalleşme takvimi nasıl işleyecek? İşte madde madde yol haritası
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
İstanbul'un en güncel koronavirüs haritası: 10 ilçe 49 mahallede yüksek risk var
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Turizmde de normalleşme planı hazır! İşte alınan önemli kararlar
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Hasarın en net görüntüsü! Koronavirüs sindirim sisteminde de çoğalabiliyor
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Türk profesörden güzel haber: Sıtma ilacı koronavirüse karşı etkili
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Arşiv kayıtları ortaya çıkardı: Etkisiz hale getirilen 4 terörist toplamda 13 askerimizi şehit etmiş
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmak istiyor
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Ligue 1'in tescil edilmesinin ardından Amiens, küme düşme kararının kaldırılması için imza kampanyası başlattı
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! İki bölge için tsunami uyarısı
Korona bitmeden yeni tehlikenin çanları çalıyor! İki bölge için tsunami uyarısı
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren gram altın 386 liradan işlem görüyor
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'ye çağrı: Gel el ele verip birlikte mücadele edelim
Venezuela'da darbe planı yapan 8 kişi gözaltına alındı
Venezuela'da darbe planı yapan 8 kişi gözaltına alındı
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
1 buçuk yaşındaki bebek, annesinin 3 bin liralık tek taş yüzüğünü yuttu
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
5 semtten 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar, yakayı ele verdi
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın 4 yıl sonra hayatta olduğu ortaya çıktı
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
İspanya La Liga'da kalan maçların haziran ayında oynanması gündemde
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Kılıçdaroğlu'nu bir kavanoz mermi ile tehdit eden şüpheli serbest bırakıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Falcao Neymar Can Bartu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Ankara Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Akyurtlular Derneği'nden dayanışma örneği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 13:13:12. #1.14#
title