Akyurtlular Derneği kuruldu

14.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:59

Akyurt'ta sivil toplum kuruluşlarına bir yenisi daha eklendi. İlçede faaliyete başlayan Akyurtlular Derneği'nin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Akyurt'ta kuruluş çağrısı ile birlikte geniş bir katılımla gerçekleştirilen toplantının ardından kurulan Akyurtlular Derneği'nin yönetim kurulu bir araya geldi. Toplantıda kısa vadede yapılabilecek çalışmalar değerlendirilirken, hizmet binasının etkin bir şekilde kullanılabilmesi için tadilat çalışmalarına başlanması kararı alındı.



İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Akyurtlular Derneği iki haftalık kısa süre içerisinde yaklaşık 200 üye sayısına ulaştı. Akyurt Halkının derneğe olan ilgisinden son derece memnun kaldıklarını söyleyen Akyurtlular Derneği Başkanı Sadullah Çiftci, her kesimden derneğe maddi ve manevi destek geldiğini belirterek katkı sunanlara teşekkür etti. Çiftci, "İlçe halkımıza bir çağrıda bulunduk ve bu çağrı tüm kesimlerden yoğun ilgi gördü. Kuruluşumuzu gerçekleştirmeden önce ilçe halkımızla bir araya gelerek neler yapabileceğimizi tartıştık ve Akyurtlular Derneği'nin hayata geçirilmesi kararını aldık" ifadelerini kullandı.



Yönetim kurulunun ilk toplantısında derneğin çalışmaları hakkında fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Çiftci, "Kuşkusuz bir sivil toplum örgütünün en temel amacı birlik ve beraberliği sağlayabilmesidir. Ayrıca örf, adet ve geleneklerimizin yaşatılabilmesi ve kuşaktan kuşağa aktarılabilmesi için de çalışma ve gayret içerisinde olacağız. Bunun için ilçemizin en yaşlıları ile bir araya gelerek tarihimizi kayıt altına almayı planlıyoruz. Toplumsal hafızanın aktarılması, toplum bilincinin oluşabilmesi adına katkı sağlayacaktır. Akyurtlular Derneği, ilçe halkının iyi günde ve kötü günde bir arada olabilmesi için en önemli araç haline gelecektir" dedi.



Dernek binasının hizmete açıldığını ifade eden Çiftci, tadilat çalışmalarının devam ettiğini ve kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA