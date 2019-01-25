Akyurt Uluslararası Fuar Alanı İnşaatı Yıl Sonunda Tamamlanacak

Ankara ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak Akyurt Uluslararası Fuar Alanı'nda inşaat çalışmaları yüzde 25 oranında bitirildi. Fuarın yıl sonunda açılması planlanıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkent turizmine katkı sağlayacak ve Esenboğa Havaalanı ile entegreli ulaşım imkanına sahip olacak Akyurt Uluslararası Fuar Alanı'nın inşaat çalışmaları devam ediyor.

Olumsuz hava koşullarına rağmen fuar alanının betonarme imalatı sürüyor. Ankara'nın ilk uluslararası fuarı olma özelliğine sahip Akyurt Uluslararası Fuar Alanı inşaatının yüzde 25'i tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara İl Özel İdaresi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ankara Ticaret Odası, Ankara Sanayi Odası ile Ankara Ticaret Borsası, Akyurt Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin ortaklığı ile kurulan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi sık sık toplanarak, fuar alanı inşaatında sergi salonlarının yapımına geçilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor.

Kapalı sergi alanı ile idari binalar, toplantı ve konferans salonları, yiyecek-içecek ve servis bölümleri, kiralık depolar ve servis mekanlarının da yer alacağı arsa alanı içinde 127 bin metrekare açık fuar alanı ve 7 bin 500 araçlık açık otopark bulunacak.



Fuar alanına kurulacak huzur bahçesi ile özgün bir tasarıma sahip olacak Akyurt Uluslararası Fuarı, havaalanına yakın olma özelliği ve entegreli ulaşım imkanıyla da önemli bir merkez haline dönüşecek.

Sadece Ankara'nın değil İç Anadolu Bölgesi'ndeki diğer illerin de ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacağı öngörülen fuarın, 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.



Yurt dışından ve çevre illerden katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgi göstermesi beklenen Akyurt Uluslararası Fuarı hem Anadolu'da üretilen yerli sanayi ürünlerinin alıcı ile buluşmasını sağlayacak hem de katma değeri yüksek organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA