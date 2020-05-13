Akyurt'ta yüz binin üzerinde maske dağıtıldı
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Akyurt'ta yüz binin üzerinde maske dağıtıldı

Akyurt Belediyesi korona virüs salgının başlamasının ardından almış olduğu önlemler doğrultusunda bugüne kadar yüz binin üzerinde maskeyi Akyurtlulara dağıttı.

Akyurt'ta yüz binin üzerinde maske dağıtıldı
13.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:16

Akyurt Belediyesi korona virüs salgının başlamasının ardından almış olduğu önlemler doğrultusunda bugüne kadar yüz binin üzerinde maskeyi Akyurtlulara dağıttı.

Yaklaşık 35 bin nüfusa sahip Akyurt ilçesinde pandemi nedeniyle alınan önlemler uygulanmaya devam ediyor. İlçede pazar günleri kurulan pazar hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle salı günlerine alınmıştı. Korona virüs salgınına yönelik tedbirlerini alan Akyurt Belediyesi tarafından pazara giriş yapan vatandaşların ateşleri ölçüldü, koruyucu maske ve eldiven dağıtıldı. Yine pazar yerine yerleştirilen ayaklı dezenfektan ünitesi de kullanıma sunuldu. Tezgah önlerine sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla şerit çekilirken, bu hafta uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle ilçe halkının kurulan pazara yoğun ilgi gösterdi görüldü.

"Maske dağıtımı devam edecek"

Pandeminin ortaya çıkmasıyla birlikte ilçede dezenfektan dağıtımı başta olmak üzere bir dizi tedbiri uygulamaya aldıklarını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Bugüne kadar esnafa ve belirlemiş olduğumuz noktalarda dağıtımını yaptığımız maske sayısı yüz binin üzerine ulaştı. Gerekli tedbirleri ve önlemleri almaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Koruyucu maske dağıtımlarımız devam edecektir" dedi.

İlçede salı günleri pazar yerinde süren koruyucu maske dağıtımı diğer günlerde Nurettin Cankurtaran Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Yeşiltepe Mahallesi olmak üzere toplam 4 noktada gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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