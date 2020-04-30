Akyurt'ta Ramazan eğlencesine yeni nesil çözüm
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Akyurt'ta Ramazan eğlencesine yeni nesil çözüm

Akyurt'ta araçla mahalle mahalle gezen orta oyuncuları, Ramazan'ı da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde geçiren ilçe sakinlerine eğlence dolu akşamlar yaşatıyor.

Akyurt'ta Ramazan eğlencesine yeni nesil çözüm
30.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:48

Akyurt'ta araçla mahalle mahalle gezen orta oyuncuları, Ramazan'ı da korona virüs salgını nedeniyle evlerinde geçiren ilçe sakinlerine eğlence dolu akşamlar yaşatıyor.

Akyurt Belediyesi, özellikle çocukları sevindirecek ve eğlence dolu bir Ramazan ayı geçirmelerini sağlayacak bir çalışmaya imza attı. Orta oyuncularını taşıyan araç, Akyurt'ta mahalle mahalle gezerek çocukları eğlendirmeye devam ediyor. Hacivat-Karagöz orta oyununu izlemek için balkonlara çıkan Akyurtlular ise renkli görüntüler oluşturuyor. Etkinlikle sokağa çıkma yasağı bulunan çocuklar da bir nebze olsun eğleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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