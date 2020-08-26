Akyurt'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
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Akyurt'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 Denetimleri' konulu genelgesi kapsamında ilçede iş yerleri, toplu yaşam alanları ve pazar yerlerinde denetimler yaparak, vatandaşlara ve esnafa alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Akyurt'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor
26.08.2020 14:45 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:45

Akyurt Kaymakamı Osman Altın, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 Denetimleri' konulu genelgesi kapsamında ilçede iş yerleri, toplu yaşam alanları ve pazar yerlerinde denetimler yaparak, vatandaşlara ve esnafa alınan tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.

Altın başkanlığında, Belediye Başkanı Hilal Ayık, polis, jandarma ve zabıtaların katılımıyla, toplu taşıma araçları, lokanta, kuaför, alış veriş merkezleri, piknik alanları, havuz, hamam, spor salonu ve sinema gibi yoğunluğun yaşandığı bölgelerde denetim yapıldı.

Salgının en aza indirilebilmesi için denetimlere devam edeceklerini bildiren Altın, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA

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