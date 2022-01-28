Akyurt'ta kontrolden çıkan kepçe devrildi

AKYURT, ANKARA (İHA) - Akyurt Yeşiltepe Mahallesi Çubuk Caddesi'nde kontrolden çıkan bir kepçe devrildi.

İddiaya göre Akyurt'a bağlı Çubuk Caddesi'nden ilçe merkezi istikametine gitmekte olan iş makinesinin sürücüsü kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çarpan kepçe yol kenarına devrilirken, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Kepçeyi kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - ANKARA

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