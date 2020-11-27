Akyurt'ta konak olmayan mahalle kalmayacak
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Akyurt'ta konak olmayan mahalle kalmayacak

27.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:47
Akyurt'ta konak olmayan mahalle kalmayacak

Akyurt Belediyesi'nin Saracalar ve Kızık'ta inşa ettiği mahalle konaklarının inşaatı devam ederken, bazı mahallelerde ise tadilat çalışmaları devam ediyor.

Akyurt Belediyesi'nin Saracalar ve Kızık'ta inşa ettiği mahalle konaklarının inşaatı devam ederken, bazı mahallelerde ise tadilat çalışmaları devam ediyor.

Akyurt Belediyesi, mahallelerde kültürel etkinlikleri ve köy geleneklerini yaşatabilmek amacıyla konak inşaatı ve tadilatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Çınar ve Çardakbağı mahallelerindeki konakların tadilatları tamamlanırken, Saracalar ve Kızık'ta ise inşa edilen mahalle konaklarında çalışmalar sürdürülüyor.

Akyurt'un geleneklerinden kopmadan, köklerine bağlı bir şekilde gelişim gösterdiğini dile getiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, köy konaklarının toplumsal önemine değindi. "Yüzyıllardır yaşayan geleneklerimizin ortaya çıktığı, toplum olmanın bilincini kazandığımız yerler köy konaklarımız" diyen Ayık, "Artık köylerimiz mahalleye dönüşürken, konaklar da mahalle konağı adıyla anılır oldu. Ancak işlevselliği kesinlikle değişmedi. Düğünde, bayramda, acılı günde hep bir arada olunan noktalar konaklar. Buralarda bir gönül birliği var. Çalışmalarımızda mevcut konakların tadilatı da yer alıyor. Bu kapsamda Çınar ve Çardakbağı konaklarının tadilatını tamamladık. Çınar'daki çeşmenin de yerini değiştirip yenileme yaptık. Karacakaya Konağı'nda çalışmamız sona yaklaştı. Temelini atarak sıfırdan başladığımız konaklarımızın inşaatı ise Saracalar ve Kızık'ta devam ediyor. Saracalar Konağı'nın inşaatı yüzde 50 seviyesinde iken, Kızık'ta yüzde 30'lardayız. Mahalle sakinleri konakları aktif bir şekilde kullanıyor. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını ve tedbirler noktasında insanlarımızın duyarlı olacaklarına inanıyoruz" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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