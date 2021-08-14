Akyurt'ta kayıp başvurusu yapılan kız çocuğu bulundu
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Akyurt'ta kayıp başvurusu yapılan kız çocuğu bulundu

Akyurt'ta kayıp başvurusu yapılan kız çocuğu bulundu
Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım - Haberler | Güncel

Akyurt ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu ormanlık alandaki bahçede bulundu.

Akyurt ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 14 yaşındaki kız çocuğu ormanlık alandaki bahçede bulundu.

Kozayağı Mahallesi'nde 14 yaşındaki P.Ş'den dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Arama sonucu P.Ş, ormanlık alandaki bahçede bulundu. P.Ş'nin kardeşiyle tartıştıktan sonra ormanlık alanda saklandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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