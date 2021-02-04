Akyurt'ta judocular kuşak takma heyecanı yaşadı
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Akyurt'ta judocular kuşak takma heyecanı yaşadı

04.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:51
Akyurt'ta judocular kuşak takma heyecanı yaşadı

Akyurt'ta judo sporcuları, kuşak takma heyecanını yaşadı.

Akyurt'ta judo sporcuları, kuşak takma heyecanını yaşadı.

Akyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor salonunda kuşak terfi töreni yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarına uygun olarak hazırlanan salonda bir araya gelen sporculara kuşaklarını Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık takdim etti.

Ayık, geniş kitlelerin sporun çeşitli dallarıyla ilgilenmesi ve başarılı olması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bunun son örneğinin Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi olduğunu belirten Ayık, "Çok yakında temelini atacağımız bu tesiste yetişecek genç sporcular Akyurt'u temsil edecek. Bugün judo sporunda kuşak takmaya hak kazanan gençlerimizle birlikteyiz. Pırıl pırıl gençlerimiz gelecekte sağlıklı birer insan olacak ve başarılarıyla bizleri sevindirecekler. Burada çocuklarının heyecanına ortak olan ailelere de özellikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Antrenör Nihat Oba da Akyurt Belediyesinin destekleriyle judo sporunu Akyurt'ta yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirterek, Ayık'a teşekkür etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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