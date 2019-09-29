Akyurt'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Akyurt'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

29.09.2019 09:54
Akyurt'ta iki hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan üç şüpheliden ikisi tutuklandı.

Haydar Mahallesi'ndeki enerji ve nakil kablosu hırsızlığına ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan üç zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.B. ve C.B. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.B. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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