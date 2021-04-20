Akyurt'ta hastane inşaatı başladı
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Akyurt'ta hastane inşaatı başladı

Akyurt'ta hastane inşaatı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Akyurtluların son dönemdeki en büyük beklentisi ve taleplerde üstte yer alan hastane ihtiyacında bir eşik daha aşılarak inşaat çalışmalarına başlandı.

Akyurtluların son dönemdeki en büyük beklentisi ve taleplerde üstte yer alan hastane ihtiyacında bir eşik daha aşılarak inşaat çalışmalarına başlandı.

Akyurt Devlet Hastanesinin yapılacağı duyurulan Yeşiltepe mahallesindeki arazide iş makineleri çalışmalarına başladı, Akyurtlular haberi sevinçle karşıladı. Hastanenin Akyurt'a kazandırılması için Sağlık Bakanlığı ve bürokratlarıyla sık sık bir araya gelen Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık gelişmeyi değerlendirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı "Akyurt'umuzda yeni bir hastane yapılması için herkesin ortak fikri mevcut hastanemizin yetersiz olmasıydı. Uzun yıllardır bu konuda yapılan girişimler, süreci belirli bir yere getirmişti. Projeleri de dahil olmak üzere bazı aşamaları tamamlanmıştı. Üzerine yaptığımız ziyaretlerde sürecin hızlanmasını sağlayarak önce inşaat ihalesinin yapılması için Akyurtluların taleplerini yetkililere bildirdik. 2020 yılında ihalesi yapıldı ve sonuçlandı. Yüklenici firmaya yer teslimini yine biz yaptık. Geçtiğimiz günlerde ise 7 katlı, 3 bloktan oluşan, 22 bin metrekare kapalı alana sahip hastanemizin inşaat alanında iş makineleri çalışmaya başladı. Bu tüm Akyurtluların beklediği müjdeli bir gelişmeydi. Buradan Akyurtluların sesine kulak veren Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve bakanlık bürokratlarına, süreci yürütmede bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Akyurtluların bir büyük isteği daha yerine gelmiş oldu. Bundan sonra sağlığına kavuşmak için insanların Akyurt dışına gitme dönemi sona erecek. İlçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Akyurt Devlet Hastanesi inşaatının 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. - ANKARA

Akyurt'ta hastane inşaatı başladı
Akyurt'ta hastane inşaatı başladı
Akyurt'ta hastane inşaatı başladı
Akyurt'ta hastane inşaatı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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