Akyurt'ta Hanımlar Lokali'nin temeli atıldı Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın 2020 yılındaki 20 projesinden biri olan Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılacak Hanımlar Lokali inşaatı başladı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın 2020 yılındaki 20 projesinden biri olan Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılacak Hanımlar Lokali inşaatı başladı.

İnşaat alanındaki temel atma törenine Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel katıldı.

Ayık, törende yaptığı konuşmada, ilçenin ekonominin farklı alanlarında büyümeyi sürdürdüğünü belirterek, büyüyen ve gelişen yerleşimlerde birden fazla ihtiyacın aynı anda ortaya çıkabildiğini dile getirdi.

Bu nedenle 2020 yılında çok sayıda inşaat faaliyeti yürüteceklerini vurgulayan Ayık, şunları kaydetti:

"Yeşiltepe Hanımlar Lokali, kadınlara el sanatları eğitimi verilen, yaptıkları eserleri sergileyecekleri, bundan gelir elde etme imkanı da bulacakları sosyal bir alan sunacak. Bugün temelini attık ve heyecanla hizmete açmayı bekliyoruz. Akyurtlu kadınlarımız zaten pek evlerinden çıkmazken, bir de koronavirüs salgını gelince evlere hapsoldu. İnşallah şu günleri tamamen geride bıraktığımızda ev hanımları için çok güzel bir ortam sunmuş olacağız. Elimizden gelen en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah başladığımız gibi kazasız bir şekilde tamamlarız. Projemizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İlçemiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA