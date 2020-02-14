Akyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Makine üretim fabrikasının yanması İtfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin fabrikadaki yangına müdahale etmesi Yangında zarar gören iş makinesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın bilgi alması Fabrika sahibi Aydın Cömert'in konuşması...
Makine üretim fabrikasının yanması
İtfaiye ekiplerinin ve iş makinelerinin fabrikadaki yangına müdahale etmesi
Yangında zarar gören iş makinesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın bilgi alması
Fabrika sahibi Aydın Cömert'in konuşması
Büğdüz Mahallesi Muhtarı Tekin Erkan'ın konuşması
Fabrika bekçisi Engin Demirci'nin konuşması
İtfaiye ekiplerinin fabrika içinde soğutma çalışması yapması Ankara Akyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü
ANKARA (AA) – Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir makine üretim fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.
Büğdüz Mahallesi'ndeki inşaat makinaları ve elektrikli araçlar üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 30 arazöz ile itfaiye araçları ve iş makineleriyle alevlere müdahale edildi.
Küçük çaplı patlamaların da meydana geldiği yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.
Söndürülen yangında, yurt dışına ithal edileceği öğrenilen iş makineleri ile fabrikada büyük hasar oluştu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık da bölgeye giderek yangın hakkında bilgi aldı, fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.