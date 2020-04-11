Akyurt'ta ekmek dağıtımı 30 Büyükşehir'de ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ankara'nın Akyurt ilçesinde de belediye ekipleri, talep eden vatandaşların evlerine ekmek ulaştırmaya başladı.

30 Büyükşehir'de ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ankara'nın Akyurt ilçesinde de belediye ekipleri, talep eden vatandaşların evlerine ekmek ulaştırmaya başladı.

İçişleri Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, Ankara da dahil olmak üzere 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı. Bu çerçevede Ankara'nın Akyurt ilçesinde de belediye ekipleri, talep eden vatandaşların evlerine ekmek ulaştırmaya başladı.

2 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı ile birlikte tüm tedbirleri aldıklarını duyuran Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Koronavirüs salgını nedeniyle büyükşehirlerimizde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı süresince insanların mağdur olmaması için görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Sabah saatlerinden itibaren Çözüm Merkezi ve Zabıta ekiplerimizin hızlı organize olmasıyla sokağa çıkma yasağı süresince Akyurtluların ekmek ihtiyaçlarına cevap vermeye başladık. 844 1 844 numaralı telefonumuza gelen çağrılarda ekmek ihtiyaçlarını bildiren vatandaşlarımızın adreslerine ekmekleri teslim edilmeye başlandı" ifadelerini kullandı.

İlçe merkezine uzak mahallelerde de muhtarlıkların talepleri doğrultusunda ekmek dağıtımını sürdürdüklerini belirten Başkan Ayık, "Merkez mahallelerimize Belediyemiz dağıtım yaparken, diğer mahallelerimizde ise muhtarlarımızı harekete geçirdik. Ekmek ihtiyacı olan vatandaşımız muhtarına istediği ekmek sayısını bildiriyor, toplanan sayı adedince ekmek, fırınlardan alınarak toplu halde mahalle muhtarlarına teslim ediliyor. Yalnızca 65 yaş sınırı gözetmeksizin tüm telefonlara olumlu cevap veriyoruz. Bu süreçte olağanüstü çaba gösteren çalışma arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Diğer taraftan ilçede faaliyet gösteren fırınlar da kendi araçları ve personeli ile evlere ekmek ulaştırmaya devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İHA