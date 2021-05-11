Akyurt'ta bir üretici ata tohumlarıyla sebze fidesi üretimine başladı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan Sadık Şanlı'nın (42) ata tohumundan sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl ürettiği 103 çeşit sebzeden elde ettiği 5 milyon tohum, bu yıl toprakla buluşturuldu.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşayan Sadık Şanlı'nın (42) ata tohumundan sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl ürettiği 103 çeşit sebzeden elde ettiği 5 milyon tohum, bu yıl toprakla buluşturuldu.

Başkentte çeşitli kurumlarda üst düzey yöneticilik yapan Sadık Şanlı, boş vakitlerinde stresten uzaklaşmak için çocukluk hayali olan sebze üretimine başladı. Yaklaşık 10 yıldır topladığı ata tohumlarıyla geçen yıl Akyurt ilçesinde 15 dönümlük alanda geleneksel yöntemlerle sebze üretimine başlayan Şanlı, bu yıl ise yaklaşık 1 dönümlük sera kurarak elde ettiği ata tohumlarıyla 103 fsebze türünden sebze fidesi üretimine başladı.

Şanlı, AA muhabirine, Ankara'da ata tohumundan sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilk defa fide yetiştiriciliğine de başladığını söyledi.

Seranın bir kısmında cins sebze türlerini yetiştirmek için deneme ekimi yaptığını anlatan Şanlı, bir kısmında da tamamen doğal ortama uygun fide yetiştirdiğini kaydetti.

Yaklaşık bir aya kadar ata tohumundan elde ettiği fidelerden ürün elde etmeye başlanılacağını ifade eden Şanlı, "Ayaş domatesinden köy domatesine, varansiye portakal domatesinden Rusların siyah domatesine, kıl biberden köy biberine 103 çeşit sebze türünü Ankaralıların hizmetine sunacağız." dedi.

Serada elde ettiği fidelerin bir kısmını kendisinin yetiştirmek için dikim yapacağını, geri kalanını da Akyurt başta olmak üzere Ankaralılara satışa sunacağını belirten Şanlı, şunları kaydetti:

"Burada amacımız para kazanmak değil. Amacımız ata tohumuyla sebze yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak. Burada yetiştirdiğim fidelerin tamamı ata tohumu. Geçtiğimiz yıl 103 çeşit sebze türünden 5 milyon tohum aldım. Bunun 2 milyonunu serada fide olarak yetiştirdim. Tohum kalitesi sizin elde edeceğiniz verimi, müşterinize sunacağınız ürünün lezzetini ve en önemlisi de tarlaya gelecek böceği ve hastalığı bile belirliyor. Dolayısı ile bu işin olmazsa olmazı tohumdur. Ben insanlarımıza ısrarla ata tohumlarımıza yeniden dönmeye davet ediyorum. Yerli tohum ata tohum sahip çıkılması gereken çok önemli bir değerdir. Gelecek nesillere bırakılması gereken bir mirastır. Biz geçen yıl yetiştirdiğimiz ürünlerde lezzeti, tadı, kokuyu geri döndürdük."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner