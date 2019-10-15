Akyurt'ta acil toplanma alanları belirlendi

15.10.2019 16:49

İstanbul'da yaşanan depremlerin ardından Türkiye genelinde insanların bilinçlenmesi için çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. İl ve ilçelerde acil durum toplanma alanları belirleniyor, daha önceden belirlenmiş alanlarda ise tabela ve yer bildirim çalışması yürütülüyor.



Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı AFAD (Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ve Akyurt Belediyesinin yürüttüğü çalışma sonucunda ilçede 18 adet acil durum toplanma alanı belirlenerek, toplanma noktalarına tabelalar Akyurt Belediyesi tarafından yerleştirildi.



34 bin nüfuslu ilçede Yeşiltepe Mahallesinde 5, Yıldırım ve Beyazıt Mahallelerinde 4'er, Kalaba ve Atatürk Mahallelerinde 2'şer ve Güzelhisar Mahallesinde 1 adet olmak üzere toplam 18 nokta, her türlü afet ve acil durumlarda insanların toplanabileceği güvenli bölgeler olarak belirlendi.



Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışma hakkında şu bilgileri verdi: "Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor. Bu nedenle acil durum dediğimizde ilk aklımıza gelen şey deprem oluyor. Ancak Allah göstermesin sel felaketi, savaş durumu, kimyasal felaketler gibi çeşitli durumlar da acil durum listesine dahil edilebilir. AFAD Başkanlığınca Türkiye genelinde yerleşim bölgelerinde güvenli toplanma noktaları belirlememiz istendi. Ekip arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı ve noktalar belirlendi. Tabelalar da yerleştirilerek çalışma tamamlandı. Eğitim sayesinde her türlü acil durumda yapılması gerekenler çocuklarımıza öğretildiğinde bu yaptığımız çalışma amacına ulaşmış olacak. Buradan tüm vatandaşlarımıza acil durumlarda toplanma alanlarına çağırıldıklarında anonslara uymalarını tavsiye ediyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. Bu önlemler bizlerin afetlerden asgari şekilde etkilenmemizi sağlayacağı için çok önemli." - ANKARA

Kaynak: İHA