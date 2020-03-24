Akyurt'ta 10 bin eve dezenfektan dağıtıldı ANKARA'nın Akyurt Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapı kapı gezerek 10 bin eve dezenfektan dağıttı.

ANKARA'nın Akyurt Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapı kapı gezerek 10 bin eve dezenfektan dağıttı.

Akyurt Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, başta toplu taşıma araçları başta olmak üzere okullar, camiler, resmi kurumlar, kafeler ile cadde ve sokaklar dezenfekte edildi. Belediye tarafından ayrıca, ilçedeki 10 bin eve el dezenfektanı dağıtıldı. Belediye ekipleri, evleri tek tek dolaşarak, dezenfektan ve 14 kuralın bulunduğu kutuları vatandaşlara vererek, evden çıkmama uyarısında bulundu. Vatandaşlar ise, belediyenin bu çalışmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

'GECE GÜNDÜZ ONLAR İÇİN SAHADAYIZ'Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, koronavirüs salgını nedeniyle dezenfekte çalışmalarını sürdüklerini söyledi. Sokakları, caddeleri ve çöp konteynerlerini düzenli olarak yıkadıklarını kaydeden Başkan Ayık, "Son olarak ilçemizde bulunan 10 bin haneye ve esnafımıza el dezenfektanı dağıtıyoruz. Kutu içinde Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu 14 altın kuralın yer aldığı bir broşürde var. Sahadaki ekiplerimiz hem broşürleri veriyor, hem de vatandaşın evde kalması için tatlı uyarılarda bulunuyorlar. Vatandaşımızın evde kalma bilincini oturtmak istiyoruz. Çünkü biz gece gündüz onlar için sahadayız" dedi.'YAPACAKLARI TEK ŞEY EVLERİNDE KALMAK'Başkan Ayık, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlar için, Vefa Sosyal Destek Hizmet grubunu kurduklarını da kaydederek, şunları söyledi: "Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimiz dört koldan 65 yaş üstü büyüklerimizden ya da kronik hastalığı olanlardan talepler geldiğinde gerek alışveriş ihtiyaçları, gerekse eczaneyle ilgili ihtiyaçlarını tamamlıyorlar. Biz onlar için sahadayız. Eğer işimizi kolaylaştırmak istiyorlarsa, yapacakları tek şey evlerinde kalmak."

Kaynak: DHA