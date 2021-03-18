Akyurt Polis MYO Temmuz'da açılıyor
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Akyurt Polis MYO Temmuz'da açılıyor

18.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:27
Akyurt Polis MYO Temmuz'da açılıyor

Önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Akyurt'ta polis adaylarının merakla beklediği Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu'nun yapımı hızla sürüyor.

Önemli yatırımlara ev sahipliği yapan Akyurt'ta polis adaylarının merakla beklediği Akyurt Polis Meslek Yüksek Okulu'nun yapımı hızla sürüyor.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Akademi Başkanı Yılmaz Çolak, Ankara Vali Yardımcısı Turan Yılmaz ve İnşaatlar Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Akyurt'a gelerek Akyurt Kaymakamı Osman Altın ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte okul binasında incelemelerde bulundu. Ziyareti değerlendiren Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Polis Meslek Yüksek Okulu inşaatı Akyurt için önemli yatırımlardan bir tanesi. 2 bin öğrenci kapasiteli bina yatılı bir okul. Türkiye'nin kendi alanındaki en büyük projesi. 88 bin metrekare kapalı alana sahip. 435 bin metrekare arazi üzerinde kuruluyor. Açık alanda da her türlü ihtiyacın karşılanacağı büyük bir eğitim tesisi. Emniyet Genel Müdürümüz ve kurmayları ile binaya gerçekleştirdiğimiz ziyaretin ardından çalışmaların geldiği aşamayı yerinde gördük. 2021 yılı Temmuz ayında açılacağının müjdesini vermek istiyorum. Sosyal medyadan polis okulu ile ilgili olarak çok sayıda mesaj geldi. Akyurt'ta yapıldığı için Akyurt Belediyesini arayanlar, bizden bilgi almak için oldukça yoğun mesajlar attılar. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalıştık. İnşallah bu yıl hasretleri sona erecek. Şu aşamada çevre düzenlemesi yapılıyor. Bittiğinde vatanımızın ve milletimizin refahını sağlayan polislerimiz buradan yetişecek. Akyurt için de bir gurur kaynağı olacak. Şimdiden ilçemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - ANKARA

Akyurt Polis MYO Temmuz'da açılıyor
Akyurt Polis MYO Temmuz'da açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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