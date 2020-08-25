Akyurt Kadın Kooperatifi'nin ilk genel kurulu yapıldı Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın projelerinden olan Akyurt Kadın Kooperatifi'nin kuruluşunun ardından ilk genel kurulu, belediyeye ait Ankara Evi'nde yapıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın projelerinden olan Akyurt Kadın Kooperatifi'nin kuruluşunun ardından ilk genel kurulu, belediyeye ait Ankara Evi'nde yapıldı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık'ın da katıldığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulu oluşturuldu. 13 üyeden oluşan Akyurt Kadın Kooperatifi, doğal tarım ve hayvancılık ürünlerinin bir çatı altında tüketiciye doğrudan ulaşmasını amaçlıyor.

Genel kurulun ardından Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Güzelhisar Mahallesi'nde hazır bulunan stantların önümüzdeki hafta hizmete açılarak aktif hale geleceğini belirttiği konuşmasında, "Genel kurulumuzu tamamladık. Uzun bir ön çalışmanın ardından kooperatifimiz Allah'ın izniyle faaliyetlerine başlayacak. Üretim faaliyetleri kapsamında kendimize ait bir seramız olacak ve toplanan ürünlerden kurutma işlemine tabi tutulacaklar için kurutma tesisi yapacağız. 13 üye ile yola çıktık. Havalimanı yolunda belediyemize ait arazide yapmayı planladığımız ana tesisimizin inşasına ise önümüzdeki yıl başlıyoruz. Projesi hazır. Kooperatifimizi doğal ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasıyla faaliyete geçirdikten sonra, devlet desteklerinden faydalanarak büyütmeyi planlıyoruz. Bunun için de kalkınma ajansları ve bakanlıklarımıza sunacağımız projelerle destek almayı planlamaktayız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA