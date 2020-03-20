Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı - Haberler
Güncel

Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı

Akyurt Belediyesi korona virüs vak'alarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti.

20.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:27
Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı

Akyurt Belediyesi korona virüs vak'alarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti. İlçedeki yaklaşık 10 bin haneye dezenfekten ürünü ile "14 Altın Kural"ın yer aldığı broşür dağılacak.

Akyurt Belediyesi korona virüs vak'alarının Türkiye'de görülmeye başlamasının ardından harekete geçti. Akyurt'ta geçen bir aylık süre içerisinde okullar, camiler, okul servisleri, işçi servisleri, resmi kurumlar, Kur'an kursları, otobüs durakları, ticari taksiler, dolmuşlar, halk otobüsleri, pastane ve kafeler ile cadde ve sokaklar Akyurt Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda Akyurt'taki tüm hanelere el dezenfektanı dağıtmaya karar verdiklerini belirtti. 10 bin haneye tek tek ulaşılarak dağıtımın yapılacağını belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, "Herkes kendine, çevresine dikkat ederek hareket ederse en az kayıpla bu olumsuz süreci geçirebiliriz" dedi.

Sürdürülen çalışma hakkında bilgi veren Ayık, şunları söyledi:

"Dünya Korona Virüsün yayılmasıyla büyük bir tehlikenin içine girdi. Ülkemiz virüsün en son görüldüğü, dolayısıyla virüsten şu durumda en az etkilenen ülkeler arasında. Bunda devletimizin zamanında attığı adımların, aldığı kararların ve insanımızın bu kararlara riayet etmesinin büyük önemi var. Biz büyük bir ülkeyiz ve günlük yaşantımızdan biraz fedakarlık yaparak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına kulak vererek bu zorlu sürecin sonunda daha güçlü olarak yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Akyurt Belediyesi olarak ilçemizde virüse karşı zamanında müdahale başlattık. Ekipmanımız ve gerekli malzemelerimizle her noktada mücadelemiz devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımıza, WhatsApp hattımıza yazan, bizden dezenfektan ve temizlik malzemesi isteyen Akyurtluların evlerine el dezenfekte ürünleri dağıtarak cevap veriyoruz. 10 bin haneye tek tek ulaşarak malzemeleri teslim edeceğiz. Bunun yanında Sağlık Bakanlığımızın 14 altın kuralını da broşür halinde dağıtacağız. Evlerinde bulamadığımız vatandaşlarımızın kapılarına, evlerine geldiğimize dair not yapıştırarak, el dezenfektanını Belediyemizden almalarını sağlayacağız. Bunun yanında otobüs duraklarına, resmi kurumlara ve ulaşabildiğimiz her yere dezenfekte sıvısı yerleştireceğiz. Herkes kendine, çevresine dikkat ederek hareket ederse en az kayıpla bu olumsuz süreci geçirebiliriz. Kurallara uymak hepimiz için en doğru davranış olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Haberler
Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı
Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden resmi özür Haberler
Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken doktorun ailesinden resmi özür
İstanbul'da hakimin eşinin testi pozitif çıktı! Personel karantinada Haberler
İstanbul'da hakimin eşinin testi pozitif çıktı! Personel karantinada
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi Haberler
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Guido Senia Aleyna Tilki Defne Samyeli
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Akyurt Belediyesi koronavirüse savaş açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 12:33:24. #1.15#
title