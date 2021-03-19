Akyurt Belediyesi elektrik üretecek

Akyurt Belediyesi, Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için düğmeye bastı. Yenilenebilir enerji ve çevreci belediyecilik anlayışıyla projeye start veren Akyurt Belediyesi, ilçedeki Kalaba Kayası mevkiinde bulunan arazisinin 30 dönümlük bölümüne güneş enerji santrali inşa edecek.

Çardakbağı Mahallesi'nde kurulan Biyogaz Tesisi'nin ardından Akyurt Belediyesi'nin elektrik tüketimini karşılayacak ve gelir sağlayacak kapasitede enerji üretimi için de harekete geçildi. 2021 yılı içerisinde elektrik üretimine başlamayı hedeflediklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, proje hakkında şunları söyledi:

"Enerji çağımızın en büyük ihtiyacı. Akyurt büyüdükçe enerji ihtiyacı da büyüyor. Özel girişimler olan biyogazdan elektrik enerjisi üretim tesisleri de ihtiyaca alternatif ve çevreci girişimler oldu. Bildiğiniz gibi Çardakbağı Mahallemizde bir biyogazdan elektrik üretim tesisi var ve faaliyete geçti. Ahmetadil Mahallemizde de bir adet kurulması için çalışmalar devam ediyor. Güneş enerjisi kurulum ve bakım dışında masrafı olmayan, doğayı ve çevreyi kirletmeyen doğal bir enerji türü. Kalaba'daki arazimizde yapmayı planladığımız proje sayesinde 1.87 MW (megawatt) kurulu gücünde güneş enerji santralimiz olacak. Yıllık 2 milyon 770 bin kilovat/saat enerji üretim kapasitesi olacak tesisin ürettiği elektrik enerjisi, Akyurt Belediyesinin yıllık tüketimi olan 2 milyon 380 bin kilovat/saat enerjiyi karşılayacak, kalanı ile de belediyemize gelir sağlayacağız. Basit bir anlatımla 750 hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak bir tesisimiz olacak. 2021 yılı içerisinde inşallah elektrik üretimine başlamayı amaçlıyoruz. Bu elektriğin üretilmesinde çevreye salınan 1 milyon 730 bin kilogram karbonun da önüne geçerek çevreci bir yol izlemiş olacağız. Belediyecilik hizmetlerinin yanında bunun gibi hem çevreci hem gelir getirici güzel çalışmalarımız da olacak. Akyurt'u gelecek kuşaklara en yaşanılabilir haliyle, gözümüz arkada kalmadan bırakmak istiyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı