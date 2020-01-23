Akyurt Belediye Başkanı Ayık: "Şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil"

23.01.2020 08:13 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:18

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçede yaşanan depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil" dedi.



Akyurt Belediye Başkanı Ayık yaptığı açıklamada, "İlçemize bağlı Ahmetadil Mahallemizde sabah saat 6.42'de AFAD verilerine göre 3.9 ve saat 6.55'te ise yakınındaki Kozayağı Mahallemizde 4.5 şiddetinde iki deprem meydana geldi. İlçe merkezinde, çevre ilçelerde ve Ankara'da şiddetli bir şekilde hissedildi. Mahalle muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Çok şükür şu ana kadar olumsuz bir durum söz konusu değil. Deprem bölgesindeki mahallelerimizde, ilçemizde ve Ankara'da depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA