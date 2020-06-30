Akyurt Bebek Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı
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Akyurt Bebek Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Bebek Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı.

Akyurt Bebek Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı
30.06.2020 11:39 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:58

Ankara'nın Akyurt ilçesinde Bebek Kütüphanesi'nin yapımı tamamlandı.

İlçede Höyük Park olarak da bilinen Yıldırım Han Parkı içindeki binanın zemin katında yaklaşık 350 metrekare alanda Bebek Kütüphanesi oluşturuldu.

Tefrişatının tamamlanmasının ardından kütüphane hizmete girecek.

Belediye Başkanı Hilal Ayık, yaptığı açıklamada, Akyurt için ekibiyle gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

Yola 20 proje hedefiyle çıktıklarını belirten Ayık, "İlk başlayan işlerimizden biri bu kütüphanemizdi. Maalesef dünyanın dengesini alt üst eden koronavirüs salgını ile mücadele, tüm hizmetlerimizin önüne geçti. Normalleşme süreciyle kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Bebek Kütüphanesi'nin çocukların doğdukları andan itibaren öğrenmeye başlayacakları, hayat boyu öğrenmeye ilk adımı atacakları yer olacağını anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı Türkiye'de hayata geçiren ilk belediyelerden biri biz olacağız. Öğrenme sürecinde bebeklerin yetenekleri, eğilimleri tespit edilerek, hayat boyu başarı için yolu açılacak. Hepimiz hayata geldiğimizde yapmamız gereken en iyi şeyi bulmaya çalışırız. Çocuklarımız için bunu bulmalarına yardımcı olacağız. Aileler de sabırsızlıkla bu mekanın açılmasını bekliyor. Bizler de ilçemiz için böyle güzel bir hizmeti ortaya koyduğumuz için mutlu ve heyecanlıyız. Hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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