Akyurt'a içme suyu sağlayacak projenin altyapı çalışmalarına başlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk 2 Barajı'ndan doğrudan (pompasız) Akyurt ilçesine içme suyu sağlayacak "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi" projesi altyapı çalışmasının başladığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk 2 Barajı'ndan doğrudan (pompasız) Akyurt ilçesine içme suyu sağlayacak "Çubuk ve Akyurt İlçeleri Arası İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi" projesi altyapı çalışmasının başladığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince proje kapsamında kazılacak 24 kilometrelik alanda ilk kazma Ankara-Çubuk Yolu üzerinde vuruldu.

İçme suyunu Akyurt'a pompasız ulaştıracak proje kapsamında, enerji tasarrufunun sağlanması, arızaların azalması ve ilçeye kesintisiz su verilmesi hedefleniyor.

Hattın yapıldığı alanda incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Tütüncübaşı, kurum olarak sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek çalışmaları sürdürdüklerini aktardı.

"Proje 4 yıl önce planlanmış, şimdi hayata geçiriyoruz"

İçme suyu hattı yapım işiyle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Tütüncübaşı, 35 milyon 800 bin lira sözleşme bedeli olan proje kapsamında yıllık 7 milyon liralık enerji maliyeti sağlanacağını ifade etti.

Enerji tasarrufu sayesinde projenin 5 yılda kendini amorti edeceğini işaret eden Tütüncübaşı, şunları kaydetti:

"Akyurt'a ve Çubuk'a verilen su aynı su, aynı hat. Sadece Pursaklar'dan Akyurt'a giden isale hattının 155 metrelik terfisi ortadan kaldırılarak, elektrik maliyeti minimuma indiriliyor. Proje, Ankara'nın Master Planı içinde de yer alan çok karlı bir yatırım. Biz Ankara'nın gününü değil, geleceğini kurtarma peşindeyiz. Bu projenin onaylanma tarihi tesadüfe bakın ki 5 Mayıs 2017'dir. Yani proje 4 yıl önce planlanmış, şimdi hayata geçiriyoruz.

Burada hem içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı hem de telekom hattı var. Bu şeridi onlar kapatmış durumda. Dolayısıyla biz bu şeride en yakın olan diğer şeritte çalışıyoruz. Trafiği ihlal etmeyecek şekilde güzergahımızı belirledik. Bu yol Büyükşehir Belediyesine ait bir yoldur. Borular çok dikkatli şekilde döşeniyor. Tam kapanma süresi bittiğinde bu yoldan çıkmış olacağız, anında asfaltlanıp yol eski haline getirilecek. Bu güzergahı kullanan vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmasın. Projenin ağustos ayında bitirilmesini planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay