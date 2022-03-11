Akyürek'ten Viranşehir Belediyesine ziyaret - Haberler

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Akyürek'ten Viranşehir Belediyesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Akyürek'ten Viranşehir Belediyesine ziyaret

Memleketi Viranşehir'e giden 24 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - Memleketi Viranşehir'e giden 24 ve 26. Dönem Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Akyürek, Viranşehir Belediyesini ziyaret etti.

Akyürek, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi makam odasında ziyaret ederek, ilçede yapılan ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Viranşehir'in her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini kaydeden Akyürek, Viranşehir Belediyesinin genç, okumuş ve çalışkan ilçe belediye başkanıyla ivme kazandığını söyledi. Belediyenin ilçede yapmış olduğu hizmetleri yakından takip ettiğini belirten Akyürek, yapılan çalışmalardan dolayı Ekinci ve ekibini tebrik etti. Ekinci'nin daha güzel işlere imza atacağına ve ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturacağına yürekten inandığının altını çizen Akyürek, hizmet odaklı proje ve çalışmalarda her zaman Ekinci'nin destekçisi ve arkasında olacağını kaydetti.

Ekinci ise, güzel düşünceleri ve nazik ziyaretlerinden ötürü eski milletvekili Akyürek ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Akyürek'ten Viranşehir Belediyesine ziyaret

Akyürek'ten Viranşehir Belediyesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milletvekili, Viranşehir, Şanlıurfa, Ekinci, Yerel, Haberler

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