Akyıl Güven Tazeledi

TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanlığına Seçilen Mehmet Akyıl, bölgesel baz da turizmin gelişmesi için üzerlerine büyük sorumluluklar yüklendiğini söyledi.

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanlığı seçimi Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır illerinden turizm acentelerinin katılımıyla Diyarbakır'da yapıldı. Bir otelde yapılan seçimlerde önceki dönem TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl beyaz listeden, Uğur Apaydın ise mavi listeden aday oldu. İki listesinin yarıştığı seçimlerde beyaz liste oyların yüzde 75'in alarak adeta güven tazeledi.

"Yeni bir dönemin başlangıcı"

Akyıl, bugün itibari ile artık sadece Diyarbakır değil, Yöre Temsil Kurulu olarak görev yapacaklarını belirterek, "Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır illerimiz bir bütün halinde çalışmalarını yürütecektir. Sadece il bazında değil, bölge olarak çalışmalarımızı yürüteceğiz" dedi.

TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanlığı seçimlerinden Başkan Mehmet Akyıl'ın oluşturduğu beyaz listede Serdar Baturay, İbrahim Halil Yatkın, Yunus Batıbay, Şemsettin Yıldız, İbrahim Bilen ve Mehmet Erdem, Mehmet Şan, Nurettin Volkan Aksu, Adem Akın, Nuray Cebe, Kazım Yılmaz, Sultan Turan, Abdulhakim Demir yer aldı. - DİYARBAKIR