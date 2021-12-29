Akyazılı kadınları üretime teşvik edecek projede ilk adım

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Akyazı Belediyesi tarafından ilçedeki kadınların üretime olan katkılarını artırmak için geliştirilen 'Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi'nde başvurular başladı.

Akyazı Belediyesi tarafından geliştirilen ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında kabul edilen 'Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi'nde çalışmalar tüm hızı ile sürüyor. 1 milyon 736 bin liralık bütçeye sahip olan, Akyazı Kaymakamlığı ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin proje ortağı, Akyazı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ak Belde A.Ş'nin ise paydaşı olduğu projede 18-45 yaş arası kadınların üretime katılımlarının artması amaçlanıyor. Proje, duyurularının yapılmasının ardından yoğun ilgi görürken katılmak isteyenlerin www.akyazi.bel.tr/karamurver// adresindeki formu doldurmaları ya da Akyazı Belediyesi Ek Hizmet Binası'na başvurmaları gerektiği açıklandı. 15 Ocak tarihine kadar sürecek olan başvuruların sırası ve başvuru şartlarına uygunluğuna göre belirleneceği belirtildi.

"Kadınlara Kara Mürver bitkisinin yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilecek"

Proje kapsamında bahçesi olmayan 30 kadına Akyazı Belediyesi tarafından Topağaç Mahallesi'nde birer dönüm arazi tahsis edilecek. Kendi bahçesi olan 60 kadına ise teknik destek, sulama, gübreleme ve fide temini belediye tarafından desteklenecek Topağaç Mahallesi'ndeki üretim alanında bir işleme tesisi de kurulacak. Tamamen kadınların çalışacağı bu işleme tesisinde 2 yılın ardından üretilen ürünler yine kadınlar için kurulan kooperatif aracılığı satılacak. Proje çalışmaları ve başvuru süreci bir yandan devam ederken Akyazı Belediyesi ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortak olarak eğitim modülleri oluşturuldu. Bu eğitim modelleri ile projede yer alacak kadınlara Kara Mürver bitkisinin yetiştiriciliği konusunda eğitimler verilecek. İlk grup eğitiminin ise 30 Aralık Perşembe günü gerçekleştirileceği açıklandı.

"Kadınların üretime katılmalarını ve ürettiklerini satabildikleri bir sistem oluşturacağız"

Akyazılı kadınların üretme katılmalarını sağlayacak olan 'Kadınlarımız Kara Mürver Yetiştiriyor Hastalığa ve Salgına Dur Diyor Projesi'nde büyük önem verdiklerini ifade eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Sosyal Belediyecilik anlayışı ile başlattığımız projemiz çok güzel bir şekilde ilerliyor. MARKA tarafından da desteklenen proje kapsamında ilçemizdeki kadınların üretime katılmalarını ve ürettiklerini satabildikleri bir sistem oluşturacağız. Kanser hücreleriyle savaşma, bağışıklık sistemini güçlendirme, kan basıncını dengeleme ve ateş düşürme gibi birçok faydası olduğu bilinen Kara Mürver bitkisi ilaç sanayinin yanı sıra gıda, boya ve mobilya sektörlerinde de kullanılıyor. Bu katma değeri yüksek ürünü biz Akyazı'mızda kadınlarımızla üreteceğiz. Üretime katılmak isteyen tüm kadınlarımızı projeye dahil olmaya davet ediyorum" dedi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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